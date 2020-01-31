***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. One Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu 2019 yılı içerisinde Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'den iki parça halinde toplam 8.567.000- TL tutarında gayri nakdi kredi (teminat mektubu) kullanılmıştır.Kredilerin ilki 02.07.2019 tarihinde 7.977.000-TL yıllık % 0,5 komisyon oranıyla ve 01.01.2020 vadeli olarak, ikincisi 26.08.2019 tarihinde 590.000-TL yıllık % 0,5 komisyon oranıyla ve süresiz olarak kullanılmıştır.Fon 2019 ve önceki yıllarda kullandığı krediler için yıl içerisinde 26.667,73 TL komisyon ödemesi yapmıştır.Fon'un 17.01.2018 tarihinde kullandığı 597.308,96 TL tutarlı, 06.11.2018 tarihinde kullandığı 134.033,60 TL tutarlı ve 02.07.2019 tarihinde kullandığı 7.977.000 TL tutarlı gayri nakdi kredileri yıl içerisinde kapanmış olup fonun mevcut gayri nakdi kredi riski (teminat mektubu) 831.962,75 TL'dir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816368BIST