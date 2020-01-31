***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dükkân Gayrimenkul Yatırım Fonu 2019 yılı içerisinde herhangi bir kredi kullanmamıştır.Fon önceki yıllarda kullandığı krediler için yıl içerisinde 752,02 TL komisyon ödemesi yapmıştır.Fon'un 03.09.2018 tarihinde kullandığı 561.769,88 TL tutarlı gayri nakdi kredi yıl içerisinde kapanmış olup fonun mevcut nakdi/gayri nakdi kredi riski bulunmamaktadır.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816369BIST