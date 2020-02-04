***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 11:13
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. One Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun portföyünde yer alan gayrimenkullerden yapılan satışlarda 2019 yılı içerisinde değerleme faaliyetleri sonucunda bulunan değerin altında işlem yapılmamıştır.
Ayrıca yine Fon portföyünde bulunan gayrimenkullerin kiralanmasında 2.056.336,15 TL değerleme faaliyetleri sonucunda bulunan değerin altında işlem yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816928
BIST
16:28121.596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 2.352,95
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.692
En Düşük
120.159
16:285,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:286,6096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:28300,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,48
|Açılış
|: 301,09
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,68
|21.431.745
|% 17,27
|
|TEKTU
|1,58
|241.953.871
|% 16,18
|
|HLGYO
|1,72
|215.070.752
|% 15,44
|
|DITAS
|13,21
|32.413.245
|% 15,27
|
|DOKTA
|88,55
|31.666.781
|% 15,00
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|PKENT
|197,70
|407.519
|% -2,56
|
|THYAO
|14,31
|1.161.109.080
|% 3,40
|
|PETKM
|4,20
|684.965.996
|% 2,19
|
|HALKB
|7,38
|653.916.144
|% 7,27
|
|ASELS
|24,22
|581.455.207
|% 3,59
|
|SISE
|5,63
|481.651.737
|% 0,90
|
|PETKM
|4,20
|684.965.996
|% 2,19
|
|TEKTU
|1,58
|241.953.871
|% 16,18
|
|KRDMD
|2,89
|376.150.183
|% 2,48
|
|HLGYO
|1,72
|215.070.752
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,90
|231.004.477
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7622
|7,8011
|% 0,14
|
|Frank
|6,1498
|6,1869
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5891
|1,5970
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,68
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-14,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|-16,13
|
|Yarım
|960
|984
|-7,80
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|0,11
|
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