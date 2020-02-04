***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. One Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun portföyünde yer alan gayrimenkullerden yapılan satışlarda 2019 yılı içerisinde değerleme faaliyetleri sonucunda bulunan değerin altında işlem yapılmamıştır.Ayrıca yine Fon portföyünde bulunan gayrimenkullerin kiralanmasında 2.056.336,15 TL değerleme faaliyetleri sonucunda bulunan değerin altında işlem yapmıştır.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816928BIST