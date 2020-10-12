***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 16:38
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 30.09.2020 tarihli Fon Toplam Değer Raporu ekte yer almaktadır.
30.09.2020 tarihi itibariyle fon birim fiyatı 1.079,217620 TL'dir.
Ayrıca Fon'un 12.10.2020 tarihi itibariyle Referans Fiyatı 1.094,483156 TL'dir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880801
BIST
16:301.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
16:307,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
16:309,3079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0140
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
16:30486,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,67
|Açılış
|: 486,32
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler16:30
|SRVGY
|40,48
|9.748.866
|% 10,00
|
|POLTK
|294,80
|3.897.979
|% 10,00
|
|KERVT
|7,70
|412.938.646
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.652.813
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|7.367.613
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.638.839
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,65
|1.600.370.908
|% 0,87
|
|ZOREN
|2,89
|950.538.881
|% 4,71
|
|GARAN
|7,16
|917.130.481
|% 0,85
|
|SISE
|6,92
|809.655.670
|% 0,14
|
|ISFIN
|4,08
|614.585.066
|% 3,29
|
|PETKM
|4,65
|1.600.370.908
|% 0,87
|
|ZOREN
|2,89
|950.538.881
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,85
|492.330.309
|% 2,78
|
|TSKB
|1,15
|239.231.773
|% 2,68
|
|SKBNK
|1,71
|280.218.028
|% 3,01
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8713
|7,8778
|% 0,27
|
|Euro
|9,3008
|9,3079
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2345
|10,2858
|% 0,15
|
|Frank
|8,6220
|8,6740
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0926
|2,1031
|% 0,21
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-7,06
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.203
|3.283
|-9,50
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-4,59
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,06
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-0,63
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:46SNGYO
Yüzde 6.88 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 054, 986 adet işlem
-
16:45IHYAY
Yüzde 6.11 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 192, 560 adet işlem
-
16:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TAVHL, THYAO
-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 03 artarak (% 0.85 ) 1, 073
-
16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, SNKRN, ITTFH, ETYAT, VANGD, LIDFA, ATSYH, DAGHL, DERAS, QNBFL