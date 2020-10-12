***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 30.09.2020 tarihli Fon Toplam Değer Raporu ekte yer almaktadır.30.09.2020 tarihi itibariyle fon birim fiyatı 1.079,217620 TL'dir.Ayrıca Fon'un 12.10.2020 tarihi itibariyle Referans Fiyatı 1.094,483156 TL'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880801BIST