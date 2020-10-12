***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 12.10.2020 tarihli gün sonu değerlemesi sonucunda fon birim pay değeri 1.094,483156 TL olarak belirlenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880861BIST