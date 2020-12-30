***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 20:56
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun portföyünde yer alan gayrimenkullerden yapılan kiralamalarda 2020 yılı içerisinde 1.180.833,95 TL değerleme faaliyetleri sonucunda bulunan değerin altında işlem yapmıştır. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895785
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
18:05449,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,49
|Açılış
|: 449,23
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
449,37
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3817
|7,3889
|% -0,09
|
|Euro
|9,0442
|9,0809
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0255
|10,0758
|% 0,76
|
|Frank
|8,3334
|8,3836
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9627
|1,9725
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|12,42
|
|Altın Gr.
|449
|449
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,06
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:57GUBRF
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 81 artarak (% 1.51 ) 1, 331
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, SNKRN, KSTUR, INTEM, ARZUM, UMPAS, VKING, BERA, DOCO, EPLAS
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17:56
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