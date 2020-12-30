***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Batışehir Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun portföyünde yer alan gayrimenkullerden yapılan satışlarda 2020 yılı içerisinde 945.609,87 TL değerleme faaliyetleri sonucunda bulunan değerin altında işlem yapmıştır.Ayrıca yine Fon portföyünde bulunan gayrimenkullerin kiralanmasında 466.369,93 TL değerleme faaliyetleri sonucunda bulunan değerin altında işlem yapmıştırYatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895787BIST