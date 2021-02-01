***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 18:08
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.01.2021 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ALONE- Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. One Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun portföyündeki değerleme yaptırılması gereken varlıklar ile yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere "Yetkin Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş." adlı değerleme kuruluşu belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906738
BIST
17:551.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,95
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
17:557,1861
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -0,1332
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
17:558,6904
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -0,1950
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
17:55430,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,53
|Açılış
|: 430,01
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler17:55
|DZGYO
|5,50
|53.967.899
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.595.082
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|6.295.152
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.933.609
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.338.449
|% 10,00
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,60
|2.099.912.314
|% 7,11
|
|KARSN
|5,37
|1.588.372.698
|% 3,07
|
|GARAN
|9,49
|1.467.882.077
|% 1,93
|
|ODAS
|4,16
|1.416.990.564
|% 9,76
|
|SISE
|7,39
|928.641.428
|% 2,21
|
|ODAS
|4,16
|1.416.990.564
|% 9,76
|
|EKGYO
|2,44
|735.065.830
|% 1,24
|
|KARSN
|5,37
|1.588.372.698
|% 3,07
|
|GSDHO
|2,55
|506.277.573
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|500.862.236
|% 1,05
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1802
|7,1861
|% -1,82
|
|Euro
|8,6824
|8,6904
|% -2,19
|
|Sterlin
|9,7725
|9,8215
|% -2,24
|
|Frank
|7,9782
|8,0262
|% -2,52
|
|Riyal
|1,9061
|1,9157
|% -2,03
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|21,47
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,22
|29,25
|2,34
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,54
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,67
|