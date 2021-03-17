***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3326 sayılı yazısı ile fon iç tüzüğü ve ihraç belgesinde değişiklikler yapılmış olup yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918846BIST