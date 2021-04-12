***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 15:09
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon ihraç belgesinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikleri gösterir ihraç belgesi tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926679
BIST
14:591.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,59
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
14:598,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
14:599,7112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
14:59457,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 457,21
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler14:59
|PENGD
|4,51
|140.298.114
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|635.487
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|816.195
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.624.115
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,55
|275.244.401
|% -9,67
|
|UFUK
|17,10
|82.812
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,83
|954.405.801
|% -4,23
|
|EREGL
|16,40
|497.437.260
|% 0,55
|
|HALKB
|4,59
|466.815.359
|% 1,10
|
|GARAN
|6,63
|441.551.073
|% -0,15
|
|PETKM
|6,11
|423.956.896
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,07
|249.559.084
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,85
|217.122.046
|% -1,60
|
|HALKB
|4,59
|466.815.359
|% 1,10
|
|TSKB
|1,35
|107.901.304
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|275.244.401
|% -9,67
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1494
|8,1543
|% 0,00
|
|Euro
|9,7057
|9,7112
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1926
|11,2487
|% 0,45
|
|Frank
|8,7958
|8,8488
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1685
|2,1794
|% 0,03
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-1,29
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.012
|3.090
|1,98
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|0,96
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,77
|