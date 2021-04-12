***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 15:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon ihraç belgesinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikleri gösterir ihraç belgesi tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926687
BIST
15:091.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:098,1530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
15:099,7138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,7807
En Düşük
9,7009
15:09456,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,54
|Açılış
|: 456,77
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:09
|PENGD
|4,51
|140.357.249
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|645.821
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TKURU
|334,80
|6.626.793
|% 9,99
|
|TUREX
|15,97
|824.260
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,55
|277.077.024
|% -9,67
|
|UFUK
|17,10
|82.812
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,78
|958.505.422
|% -4,54
|
|EREGL
|16,40
|504.341.432
|% 0,55
|
|HALKB
|4,59
|468.493.972
|% 1,10
|
|GARAN
|6,62
|450.080.813
|% -0,30
|
|PETKM
|6,09
|427.927.517
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,07
|254.160.967
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,85
|218.279.209
|% -1,60
|
|HALKB
|4,59
|468.493.972
|% 1,10
|
|TSKB
|1,35
|108.166.257
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|277.077.024
|% -9,67
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1484
|8,1530
|% -0,02
|
|Euro
|9,7094
|9,7138
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1840
|11,2401
|% 0,38
|
|Frank
|8,7878
|8,8407
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1668
|2,1776
|% -0,06
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-3,23
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.009
|3.085
|-2,91
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-1,41
|
|Çeyrek
|729
|746
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|0,80
|