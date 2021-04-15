***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Contra Sağlık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.03.2021 tarihine kadar olan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.1- Kamrusepa Samyoung Nükleer Ürünler Medikal San.Ve Tic.A.Ş.'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından 29.03.2021 tarihinde hazırlanmış olan değerleme raporunda tespit edilmiş değer üzerinden ve imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 5.310 adet fon payı karşılığında devralmak suretiyle yatırım yapması kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928396BIST