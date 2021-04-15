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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2021 12:43



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Contra Sağlık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.03.2021 tarihine kadar olan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- Kamrusepa Samyoung Nükleer Ürünler Medikal San.Ve Tic.A.Ş.'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından 29.03.2021 tarihinde hazırlanmış olan değerleme raporunda tespit edilmiş değer üzerinden ve imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 5.310 adet fon payı karşılığında devralmak suretiyle yatırım yapması kararlaştırılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928396


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