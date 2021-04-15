***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 12:43
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Contra Sağlık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.03.2021 tarihine kadar olan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- Kamrusepa Samyoung Nükleer Ürünler Medikal San.Ve Tic.A.Ş.'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından 29.03.2021 tarihinde hazırlanmış olan değerleme raporunda tespit edilmiş değer üzerinden ve imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 5.310 adet fon payı karşılığında devralmak suretiyle yatırım yapması kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928396
BIST
12:541.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:548,0367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0340
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0218
12:549,6393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0433
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:54452,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,83
|Açılış
|: 452,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:54
|QUAGR
|26,48
|12.674.864
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.191.485
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,25
|2.823.251
|% 8,17
|
|TRGYO
|3,77
|195.673.312
|% 7,71
|
|SARKY
|16,09
|44.592.544
|% 7,12
|
|TUREX
|17,38
|491.213.997
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.359.353
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.304.508
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.437.480
|% -9,94
|
|GARAN
|7,41
|2.960.850.624
|% 6,01
|
|SASA
|47,44
|813.972.066
|% 1,93
|
|EREGL
|18,16
|755.969.223
|% 3,65
|
|KRDMD
|7,68
|585.448.201
|% 3,78
|
|YKBNK
|2,22
|520.803.871
|% 3,26
|
|GARAN
|7,41
|2.960.850.624
|% 6,01
|
|YKBNK
|2,22
|520.803.871
|% 3,26
|
|TSKB
|1,36
|120.897.905
|% 2,26
|
|KRDMD
|7,68
|585.448.201
|% 3,78
|
|ODAS
|3,67
|283.371.938
|% 0,55
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0304
|8,0367
|% -0,42
|
|Euro
|9,6300
|9,6393
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,0651
|11,1206
|% -0,11
|
|Frank
|8,6870
|8,7393
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1385
|2,1493
|% -0,26
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,46
|
|Altın Gr.
|451
|452
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|-2,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-6,32
|
|Yarım
|1.440
|1.477
|-3,06
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,62
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,26
|66,26
|-0,32
|