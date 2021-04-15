***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 12:49
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.03.2021 tarihine kadar olan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş.'ne sermaye artırımı ve hisse devri yoluyla toplam 7.000.000 TL yatırım yapılması ve ilgili yatırımın iki yıl içerisinde tamamlanmas kararlaştırılmıştır.
2- ALBARAKA TEKNOLOJİ BİLGİ SİSTEMLERİ ve PAZARLAMA A.Ş.'ne sermaye artırımı ve hisse devri yoluyla toplam 33.000.000 TL yatırım yapılması ve ilgili yatırımın iki yıl içerisinde tamamlanması kararlaştırılmıştır.
3- İNSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZ. A.Ş.'ne şirket kurucu ortağı olarak 10.000.000 TL yatırım yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928400
BIST
12:541.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:548,0341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0218
12:549,6387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0439
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:54452,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,83
|Açılış
|: 452,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:54
|QUAGR
|26,48
|12.170.023
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.177.755
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,25
|2.788.200
|% 8,17
|
|EUKYO
|4,59
|1.645.123
|% 6,99
|
|BNTAS
|6,64
|76.054.638
|% 6,92
|
|TUREX
|17,38
|491.012.215
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.359.353
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.294.380
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.434.382
|% -9,94
|
|GARAN
|7,41
|2.958.214.723
|% 6,01
|
|SASA
|47,52
|813.298.357
|% 2,11
|
|EREGL
|18,16
|742.166.375
|% 3,65
|
|KRDMD
|7,68
|578.109.117
|% 3,78
|
|YKBNK
|2,22
|519.980.694
|% 3,26
|
|GARAN
|7,41
|2.958.214.723
|% 6,01
|
|YKBNK
|2,22
|519.980.694
|% 3,26
|
|TSKB
|1,36
|120.830.447
|% 2,26
|
|ODAS
|3,66
|282.458.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|7,68
|578.109.117
|% 3,78
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0300
|8,0341
|% -0,45
|
|Euro
|9,6295
|9,6387
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,0668
|11,1223
|% -0,10
|
|Frank
|8,6888
|8,7412
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1389
|2,1496
|% -0,25
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,13
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-6,87
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,32
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-0,28
|