***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.03.2021 tarihine kadar olan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.1- ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş.'ne sermaye artırımı ve hisse devri yoluyla toplam 7.000.000 TL yatırım yapılması ve ilgili yatırımın iki yıl içerisinde tamamlanmas kararlaştırılmıştır.2- ALBARAKA TEKNOLOJİ BİLGİ SİSTEMLERİ ve PAZARLAMA A.Ş.'ne sermaye artırımı ve hisse devri yoluyla toplam 33.000.000 TL yatırım yapılması ve ilgili yatırımın iki yıl içerisinde tamamlanması kararlaştırılmıştır.3- İNSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZ. A.Ş.'ne şirket kurucu ortağı olarak 10.000.000 TL yatırım yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928400BIST