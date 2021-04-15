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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2021 12:53



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.03.2021 tarihine kadar olan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- Pedudi Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla toplam 500.000 TL yatırım yapılmıştır.
2-KRONNİKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla toplam 2.005.000 TL yatırım yapılmıştır.
3- INOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne borç ve sermaye finansman karması şeklinde 1.015.000 TL yatırım yapılmıştır. Finansman karması olarak gerçekleştirilen 500.000 TL'lik yatırım şirket tarafından geri ödenmiştir.
4- TAM ENTEGRE YAZILIM A.Ş.'nin sermaye artırımı ve hisse devri yoluyla toplam 355.000 TL yatırım yapılmıştır.
5- ODAXA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne (VOMSİS)sermaye artırımı yoluyla toplam 707.750 TL yatırım yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928401


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