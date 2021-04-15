***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.03.2021 tarihine kadar olan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.1- Pedudi Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla toplam 500.000 TL yatırım yapılmıştır.2-KRONNİKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla toplam 2.005.000 TL yatırım yapılmıştır.3- INOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne borç ve sermaye finansman karması şeklinde 1.015.000 TL yatırım yapılmıştır. Finansman karması olarak gerçekleştirilen 500.000 TL'lik yatırım şirket tarafından geri ödenmiştir.4- TAM ENTEGRE YAZILIM A.Ş.'nin sermaye artırımı ve hisse devri yoluyla toplam 355.000 TL yatırım yapılmıştır.5- ODAXA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne (VOMSİS)sermaye artırımı yoluyla toplam 707.750 TL yatırım yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928401BIST