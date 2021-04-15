***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 12:53
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.03.2021 tarihine kadar olan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- Pedudi Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla toplam 500.000 TL yatırım yapılmıştır.
2-KRONNİKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla toplam 2.005.000 TL yatırım yapılmıştır.
3- INOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne borç ve sermaye finansman karması şeklinde 1.015.000 TL yatırım yapılmıştır. Finansman karması olarak gerçekleştirilen 500.000 TL'lik yatırım şirket tarafından geri ödenmiştir.
4- TAM ENTEGRE YAZILIM A.Ş.'nin sermaye artırımı ve hisse devri yoluyla toplam 355.000 TL yatırım yapılmıştır.
5- ODAXA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne (VOMSİS)sermaye artırımı yoluyla toplam 707.750 TL yatırım yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928401
BIST
12:581.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
|: 1.409
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1.419
En Düşük
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12:588,0358
En Yüksek
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|: -0,43%
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|Açılış
|: 8,0300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:589,6380
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
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453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:58
|QUAGR
|26,48
|54.092.894
|% 9,97
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|BTCIM
|13,73
|7.191.554
|% 9,93
|
|TRGYO
|3,79
|200.578.014
|% 8,29
|
|EMKEL
|2,25
|2.891.182
|% 8,17
|
|TMPOL
|16,82
|14.996.879
|% 7,27
|
|TUREX
|17,38
|491.836.566
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.368.899
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.490.385
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.449.683
|% -9,94
|
|GARAN
|7,42
|2.980.178.432
|% 6,15
|
|SASA
|47,48
|815.616.015
|% 2,02
|
|EREGL
|18,17
|773.576.944
|% 3,71
|
|KRDMD
|7,68
|594.022.829
|% 3,78
|
|YKBNK
|2,22
|534.275.445
|% 3,26
|
|GARAN
|7,42
|2.980.178.432
|% 6,15
|
|YKBNK
|2,22
|534.275.445
|% 3,26
|
|TSKB
|1,35
|121.032.155
|% 1,50
|
|ODAS
|3,68
|292.450.642
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,68
|594.022.829
|% 3,78
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0315
|8,0358
|% -0,43
|
|Euro
|9,6272
|9,6380
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,0506
|11,1060
|% -0,24
|
|Frank
|8,6761
|8,7284
|% -0,31
|
|Riyal
|2,1362
|2,1469
|% -0,37
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,46
|
|Altın Gr.
|451
|452
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|-2,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-6,32
|
|Yarım
|1.440
|1.477
|-3,06
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,62
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,26
|66,26
|-0,32
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