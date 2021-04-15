***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Akıllı Şehirler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.03.2021 tarihine kadar olan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.1- Batron Enerji Anonim Şirketi'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 360.000 TL (üçyüzaltmışbin Türk Lirası) ödeyerek yatırım yapılması kararlaştırılmıştır.2- Ahtapot Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 240.000 TL (ikiyüzkırkbin Türk Lirası) ödeyerek yatırım yapılması kararlaştırılmıştır.3- Repg Range Extender Elektrikli Mobil Araçlar Enerji Üretim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 140.000 TL (yüzkırkbin Türk Lirası) ödeyerek yatırım yapılması kararlaştırılmıştır.4- Repg Data Center Veri Merkezi ve Kabin İçi Enerji Üretimi ve Soğutma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 120.000 TL (yüzyirmibin Türk Lirası) ödeyerek yatırım yapılması kararlaştırılmıştır.5- Repg Hvac Klima Isıtma Havalandırma ve Soğutma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 140.000 TL (yüzkırkbin Türk Lirası) ödeyerek yatırım yapılması kararlaştırılmıştır.6- Repg Renewable Power Home Yenilenebilir Enerji Üretim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 1.750.000 TL (birmilyon yediyüzellibin Türk Lirası) ödeyerek yatırım yapılması kararlaştırılmıştır.7- REPG Real Power Industry Gerçek Güç Enerji Üretim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 2.950.000 TL (ikimilyon dokuzyüzellibin Türk Lirası) ödeyerek yatırım yapılması kararlaştırılmıştır.8- RePG Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden 7.020.000 TL (yedimilyon yirmibin Türk Lirası) ödeyerek yatırım yapılması kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928398BIST