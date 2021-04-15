***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.03.2021 tarihine kadar olan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.1- CLOTİE ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.'ne sermaye artırımı, borç ve sermaye finansman karması şeklinde toplam 1.157.750 TL yatırım yapılmıştır.2- KRONNİKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne borç ve sermaye finansman karması şeklinde 1.000.000 TL yatırım yapılmıştır.3- INOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne borç ve sermaye finansman karması şeklinde 1.000.000 TL yatırım yapılmıştır.4- BİR YUDUM KİTAP YAYINCILIK A.Ş.'nin şirket kurucu ortağı olarak 1.000.000 TL yatırım yapılmıştır.5- DENEBUNU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ REKLAM HİZMETLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 200.000 USD yatırım yapılmıştır.6- JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 763.000 TL yatırım yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928612BIST