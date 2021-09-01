***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon,- EKD GAYRİMENKUL GELİŞTİRME DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 2.500.000 TL yatırım yapmıştır.- LASKA TEKNOLOJİ A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 2.160.575 TL yatırım yapmıştır.- BATRON ENERJİ A.Ş'ye rüçhan hakkının kullanılmasına istinaden 12.500 TL sermaye avansı vermiştir.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961344BIST