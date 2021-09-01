***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon- INOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne borç ve sermaye finansman karması şeklinde 60.000 USD ilave yatırım yapmıştır.- VOMSİS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne borç ve sermaye finansman karması şeklinde 300.000 TL yatırım yapmıştır.- TAM ENTEGRE YAZILIM A.Ş.'den hisse devri yaparak çıkış yapılmıştır.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961342BIST