***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon- WERK TEKNOLOJİ A.Ş.'ne şirket kurucu ortağı olarak 150.000 USD yatırım yapmıştır.- WASK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 100.000 USD yatırım yapmıştır.- 500 STARTUPS ISTANBUL II B.V.'ye 6 aylık periyotlarla ödenecek şekilde 250.000 EUR yatırım taahhüdü vermiş olup, ilk iki taksite denk gelen 50.000 EUR ödenmiştir.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961345BIST