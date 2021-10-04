***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2021 14:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Forfarming Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 200.000 USD girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966386
BIST
16:391.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,27
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
16:398,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
16:3910,2793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
16:39500,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,55
|Açılış
|: 500,16
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,94
BIST En Aktif Hisseler16:36
|PKENT
|3.178,00
|6.975.702
|% 9,97
|
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.807.115
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.629.621
|% 9,92
|
|YEOTK
|83,75
|61.257.645
|% 9,76
|
|BIOEN
|24,30
|172.116.025
|% -10,00
|
|BSOKE
|2,61
|35.601.609
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|19.136.335
|% -9,99
|
|HURGZ
|2,26
|36.992.155
|% -9,60
|
|MARTI
|1,52
|18.583.673
|% -9,52
|
|GARAN
|9,24
|1.046.801.812
|% 0,22
|
|MAREN
|10,28
|1.022.294.097
|% 2,29
|
|TUPRS
|119,40
|972.547.996
|% 2,93
|
|THYAO
|14,03
|881.359.509
|% 1,15
|
|SISE
|8,13
|402.676.610
|% -0,12
|
|SKBNK
|0,99
|177.785.823
|% 1,02
|
|GARAN
|9,24
|1.046.801.812
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,37
|242.834.116
|% -0,42
|
|MAREN
|10,28
|1.022.294.097
|% 2,29
|
|THYAO
|14,03
|881.359.509
|% 1,15
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8605
|8,8637
|% 0,19
|
|Euro
|10,2745
|10,2808
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0298
|12,0901
|% 0,15
|
|Frank
|9,5184
|9,5758
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3573
|2,3691
|% 0,16
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-14,62
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|8,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|-0,28
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-0,14
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|1,19
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51DGGYO
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 271 adet işlem
-
16:50FORMT
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 222, 442 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 38 kaybederek (% -0.23 ) 1, 486
-
16:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, MAREN, TUPRS
-
16:49XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 8, 987.00 milyon TL de