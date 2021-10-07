***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon,Manibux Bilişim Hizmetleri A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 120.000 USD yatırım yapmış olup yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967995BIST