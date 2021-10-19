***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2021 FON PORTFÖY BİLGİLENDİRME RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971477BIST