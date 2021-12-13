***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFonun, KRONNİKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne borç ve sermaye finansmanı karması şeklinde yapılan 1.000.000 TL değerindeki yatırımı sermayeye dönüşmüştür.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982990BIST