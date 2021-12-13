***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2021 20:09
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun, KRONNİKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne borç ve sermaye finansmanı karması şeklinde yapılan 1.000.000 TL değerindeki yatırımı sermayeye dönüşmüştür.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982990
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 56,23
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 3,89%
|| 0,5378
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,4253
En Düşük
13,7980
18:0516,2296
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 0,6124
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,3127
En Düşük
15,5796
18:05818,54
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 23,70
|Açılış
|: 818,54
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
824,61
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3687
|14,3704
|% 3,89
|
|Euro
|16,2031
|16,2296
|% 3,92
|
|Sterlin
|18,9566
|19,0517
|% 4,04
|
|Frank
|15,5137
|15,6072
|% 3,88
|
|Riyal
|3,8201
|3,8392
|% 3,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-14,72
|
|Altın Gr.
|818
|819
|23,70
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,20
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|-1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
-
17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında