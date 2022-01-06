***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenen performans ücreti tahakkuk ve tahsil esaslarına ilişkin bilgiler ekte yer almakta olup 31.12.2021 itibariyle fondan ayrılan performans ücreti bulunmamaktadır.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989606BIST