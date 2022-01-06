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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2022 20:23
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenen performans ücreti tahakkuk ve tahsil esaslarına ilişkin bilgiler ekte yer almakta olup 31.12.2021 itibariyle fondan ayrılan performans ücreti bulunmamaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989606


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ORCAY 29,14 13.737.851 % 9,96  
NIBAS 13,81 35.405.108 % 9,95  
HUBVC 10,07 21.684.993 % 9,93  
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Altın Gr. 795 795 0,27  
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Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,16 22,19 -0,56  
Gümüş Gr. 9,84 9,85 -0,15  
B. Petrol 81,85 81,85 1,05  
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