***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 12:38
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, VOMSİS Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 700.000 TL girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994851
BIST
13:532.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -16,98
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
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2.086
En Düşük
2.061
13:5313,5517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1142
|Açılış
|: 13,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
13:5315,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1001
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
13:53788,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,89
|Açılış
|: 788,01
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler13:53
|EMNIS
|28,62
|565.932
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|1.859.504
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.011.754
|% 9,99
|
|KSTUR
|303,00
|953.896
|% 9,27
|
|IZTAR
|22,78
|39.346.485
|% 8,48
|
|QNBFL
|96,30
|542.537
|% -10,00
|
|PKENT
|329,10
|63.958.771
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|4.149.332
|% -9,97
|
|AKFGY
|7,19
|40.379.342
|% -9,90
|
|KUTPO
|101,90
|98.852.230
|% -9,02
|
|THYAO
|27,64
|2.110.233.370
|% -2,26
|
|KRDMD
|12,56
|1.517.714.818
|% -1,57
|
|GARAN
|11,99
|1.205.269.040
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.138.531.169
|% 1,24
|
|EREGL
|30,18
|1.008.012.890
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,08
|1.138.531.169
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,48
|388.790.369
|% -1,20
|
|HALKB
|5,58
|791.381.166
|% 2,39
|
|AKBNK
|7,78
|977.117.067
|% 0,39
|
|KRDMD
|12,56
|1.517.714.818
|% -1,57
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5282
|13,5517
|% 0,85
|
|Euro
|15,4215
|15,4343
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,3708
|18,4630
|% 0,51
|
|Frank
|14,7358
|14,8245
|% 0,68
|
|Riyal
|3,5957
|3,6138
|% 0,72
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-8,66
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,91
|
|Cumhuriyet
|5.229
|5.308
|9,00
|
|Tam
|5.209
|5.340
|9,68
|
|Yarım
|2.518
|2.583
|4,69
|
|Çeyrek
|1.263
|1.291
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,55
|87,55
|1,07
|