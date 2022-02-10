***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 10.02.2022 tarihli Fon Toplam Değer Raporu ekte yer almaktadır.10.02.2022 tarihi itibariyle fon birim fiyatı 1.009,108555 TL'dir.Ayrıca Fon'un 10.02.2022 tarihi itibariyle Referans Fiyatı 1.009,108555 TL'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000915BIST