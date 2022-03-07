***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2022 17:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'un mevcut yatırımcılarına ve yeni yatırımcılarına yönelik olarak 08.03.2022-11.03.2022 tarihleri arasında yeni pay ihracı gerçekleştirilecek olup ihraca ilişkin birim pay fiyatı 2.077,815991 TL'dir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007891
BIST
16:592.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.005
En Düşük
1.964
16:5914,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1341
|Açılış
|: 14,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
16:5915,6913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1153
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
16:59913,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,39
|Açılış
|: 913,63
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler16:59
|SELVA
|18,76
|28.094.932
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|176.112.469
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.813.234
|% 9,90
|
|PETUN
|24,24
|85.409.312
|% 9,88
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|AVHOL
|5,37
|9.459.603
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|52.647.717
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|78.744.763
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.176.060
|% -9,69
|
|SANEL
|8,04
|9.624.975
|% -9,66
|
|KRDMD
|14,24
|3.968.875.629
|% 5,33
|
|THYAO
|25,72
|3.025.725.131
|% 1,66
|
|EREGL
|34,58
|2.156.438.779
|% 1,71
|
|GARAN
|11,83
|1.602.833.936
|% -0,17
|
|ASELS
|24,44
|1.427.917.503
|% 0,99
|
|KRDMD
|14,24
|3.968.875.629
|% 5,33
|
|ODAS
|1,35
|304.977.644
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,95
|597.508.118
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,09
|407.224.936
|% 2,45
|
|YKBNK
|3,64
|524.964.011
|% -0,27
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3411
|14,3483
|% 0,94
|
|Euro
|15,6622
|15,6913
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,8540
|18,9486
|% 0,41
|
|Frank
|15,4515
|15,5446
|% 0,07
|
|Riyal
|3,8132
|3,8323
|% 0,95
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|3,91
|
|Altın Gr.
|912
|912
|13,14
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.137
|79,00
|
|Tam
|6.027
|6.179
|93,11
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|45,04
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|22,52
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,11
|
|B. Petrol
|122
|122
|4,15
|
Seans Raporu
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