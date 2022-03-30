***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz APYKS-Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan 30.03.2022 gün sonunda hesaplanan fon toplam değeri üzerinden 1 Pay Başına Brüt 33,828549 TL (Toplam 3.382.854,86 TL) kâr payı dağıtılması için karşılık ayrılmasına ve söz konusu kâr paylarının 04.04.2022 tarihinde yatırımcıların saklama hizmeti veren kuruluşlardaki hesaplarına yatırılmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.Nakit Kâr Payı Hak Kullanım Tarihi 31.03.2022Ödeme Tarihi04.04.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014142BIST