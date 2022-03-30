***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2022 18:18
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz APYKS-Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan 30.03.2022 gün sonunda hesaplanan fon toplam değeri üzerinden 1 Pay Başına Brüt 33,828549 TL (Toplam 3.382.854,86 TL) kâr payı dağıtılması için karşılık ayrılmasına ve söz konusu kâr paylarının 04.04.2022 tarihinde yatırımcıların saklama hizmeti veren kuruluşlardaki hesaplarına yatırılmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
Nakit Kâr Payı Hak Kullanım Tarihi 31.03.2022
Ödeme Tarihi
04.04.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014142
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0860
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1728
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
18:05910,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,23
|Açılış
|: 910,59
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6509
|14,6587
|% 0,59
|
|Euro
|16,3434
|16,3581
|% 1,07
|
|Sterlin
|19,2101
|19,3064
|% 0,99
|
|Frank
|15,8158
|15,9111
|% 1,45
|
|Riyal
|3,8953
|3,9148
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|12,46
|
|Altın Gr.
|911
|911
|12,07
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,16
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB