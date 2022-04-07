***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2022 15:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY Yırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017032
BIST
16:202.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 28,06
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
16:2014,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0399
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
16:2016,1396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1062
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
16:20914,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,52
|Açılış
|: 914,16
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KLKIM
|20,50
|137.844.988
|% 10,01
|
|LUKSK
|67,10
|42.215.640
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.444.799
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.106.566
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|27.782.135
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,14
|69.596.599
|% -5,11
|
|EDATA
|20,16
|19.095.495
|% -4,64
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|GARAN
|12,60
|1.897.911.790
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,78
|1.629.543.736
|% 2,00
|
|THYAO
|34,70
|1.534.484.263
|% 0,23
|
|ASELS
|26,16
|1.505.589.269
|% 2,43
|
|SISE
|16,74
|1.499.628.477
|% 2,70
|
|YKBNK
|4,33
|1.416.555.023
|% 3,84
|
|ODAS
|2,06
|557.807.253
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,00
|1.304.660.708
|% 4,03
|
|GARAN
|12,60
|1.897.911.790
|% 1,53
|
|VAKBN
|3,79
|450.397.969
|% 2,16
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7363
|14,7458
|% 0,27
|
|Euro
|16,1277
|16,1396
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,2150
|19,3114
|% 0,25
|
|Frank
|15,7425
|15,8374
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9200
|3,9397
|% 0,26
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|3,68
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|-15,00
|
|Tam
|6.029
|6.179
|-10,18
|
|Yarım
|2.914
|2.989
|-4,92
|
|Çeyrek
|1.462
|1.494
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,53
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34SKTAS
Yüzde 9.01 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 559, 448 adet işlem
-
16:33TMSN
Yüzde 7.89 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 101, 262 adet işlem
-
16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TUPRS, KOZAL
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 17 artarak (% 1.16 ) 2, 104
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, KONKA, KLKIM, CASA, ESEN, NATEN, IHLAS