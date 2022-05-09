***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 18:21
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Düş Yeri Bilişim Teknoloji ve Animasyon A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 350.000 USD ve Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 2.500.000 TL girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027939
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1496
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,1044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1633
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:05904,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,05
|Açılış
|: 904,32
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.368.365
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2329
|15,2346
|% 0,99
|
|Euro
|16,0734
|16,1044
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,7251
|18,8190
|% 0,98
|
|Frank
|15,2536
|15,3455
|% 0,90
|
|Riyal
|4,0499
|4,0702
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,94
|
|Altın Gr.
|904
|904
|4,54
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-2,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD