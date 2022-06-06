***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 11:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Fimple Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 500.000 USD girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034785
BIST
13:192.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,42
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:1916,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1780
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:1917,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2291
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:19994,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,47
|Açılış
|: 994,23
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:19
|MARTI
|1,42
|27.701.462
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|22.164.697
|% 10,00
|
|TETMT
|282,10
|34.339.343
|% 9,98
|
|RYSAS
|9,07
|38.072.261
|% 9,94
|
|CEMTS
|31,82
|131.438.421
|% 8,60
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,00
|1.135.089.283
|% -6,03
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,90
|37.953.692
|% -4,70
|
|PINSU
|5,14
|31.564.493
|% -3,56
|
|THYAO
|48,22
|2.109.124.973
|% 0,75
|
|SASA
|44,90
|1.597.941.379
|% 1,40
|
|TOASO
|74,00
|1.135.089.283
|% -6,03
|
|KARSN
|7,33
|1.080.628.158
|% 1,10
|
|SAHOL
|21,22
|949.774.969
|% 1,34
|
|ODAS
|3,07
|633.384.262
|% 2,33
|
|KARSN
|7,33
|1.080.628.158
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,88
|370.770.220
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,29
|137.797.137
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,93
|498.013.345
|% -1,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7468
|16,7514
|% 1,07
|
|Euro
|17,9317
|17,9706
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,8947
|20,9995
|% 1,00
|
|Frank
|17,0854
|17,1884
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4514
|4,4738
|% 1,12
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,62
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.598
|6.765
|73,19
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|35,41
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,28
|