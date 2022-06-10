***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 18:04
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'un mevcut likitide durumuna istinaden 08.06.2022-13.06.2022 tarihleri arasında yatırımcılardan gelebilecek toplam 275.000.000 TL tutarına kadar pay iade taleplerinin kabul edilmesine karar verilmiş olup fon payı iadelerindeki birim pay fiyatı 1.387,243761 TL'dir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036779
BIST
17:552.548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -23,34
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
17:5516,9699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,1477
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
17:5517,8864
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -0,3701
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8572
17:551.013,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,49
|Açılış
|: 1.013,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler17:55
|MAVI
|47,30
|101.280.605
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.235.335
|% 9,99
|
|SILVR
|18,95
|15.154.656
|% 9,98
|
|AVHOL
|6,61
|21.997.760
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|312.388.051
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|100.999.966
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|99.322.268
|% -9,93
|
|DARDL
|3,55
|214.305.957
|% -8,51
|
|DOCO
|1.529,50
|34.365.364
|% -6,74
|
|MAGEN
|12,51
|119.907.735
|% -6,71
|
|THYAO
|47,16
|5.435.264.430
|% -2,44
|
|SISE
|22,44
|1.997.010.512
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,57
|1.810.637.996
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,74
|1.633.115.046
|% 1,94
|
|GARAN
|15,38
|1.562.758.382
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,61
|935.083.150
|% -2,61
|
|YKBNK
|4,74
|1.633.115.046
|% 1,94
|
|DOHOL
|4,07
|951.962.619
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,57
|1.810.637.996
|% 2,39
|
|TSKB
|2,41
|435.349.117
|% 0,84
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9501
|16,9699
|% -0,86
|
|Euro
|17,8514
|17,8864
|% -2,03
|
|Sterlin
|20,9038
|21,0086
|% -2,24
|
|Frank
|17,1185
|17,2217
|% -1,84
|
|Riyal
|4,5132
|4,5358
|% -1,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|9,07
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-6,98
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,05
|
|B. Petrol
|121
|121
|-2,23
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem