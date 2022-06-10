***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon'un mevcut likitide durumuna istinaden 08.06.2022-13.06.2022 tarihleri arasında yatırımcılardan gelebilecek toplam 275.000.000 TL tutarına kadar pay iade taleplerinin kabul edilmesine karar verilmiş olup fon payı iadelerindeki birim pay fiyatı 1.387,243761 TL'dir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036779BIST