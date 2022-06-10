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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2022 18:04
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon'un mevcut likitide durumuna istinaden 08.06.2022-13.06.2022 tarihleri arasında yatırımcılardan gelebilecek toplam 275.000.000 TL tutarına kadar pay iade taleplerinin kabul edilmesine karar verilmiş olup fon payı iadelerindeki birim pay fiyatı 1.387,243761 TL'dir.
  
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036779


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Tam 6.619 6.793 -135,93  
Yarım 3.199 3.286 -65,75  
Çeyrek 1.605 1.643 -32,88  
Gümüş.Ons 21,80 21,84 0,13  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,05  
B. Petrol 121 121 -2,23  
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