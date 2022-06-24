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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2022 17:26
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon, İsviçre'de kurulu Virtual.i Switzerland Ltd.'ye sermaye artırımı yoluyla 72.900 USD girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039164


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BIST En Aktif Hisseler10:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 17,11 36.305.946 % 9,96  
ATSYH 49,00 5.396.396 % 8,89  
CRDFA 2,59 6.322.046 % 7,02  
GESAN 39,96 50.864.464 % 6,79  
KTSKR 33,72 40.433.257 % 5,97  
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10:22 Alış Satış %  
Dolar 16,6386 16,6773 % -1,23  
Euro 17,6025 17,6637 % -0,92  
Sterlin 20,4967 20,5995 % -0,77  
Frank 17,3915 17,4963 % -0,89  
Riyal 4,4407 4,4630 % -1,01  
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10:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.840 12,45  
Altın Gr. 987 987 -4,97  
Cumhuriyet 6.624 6.724 -161,00  
Tam 6.558 6.701 -161,00  
Yarım 3.219 3.278 -78,00  
Çeyrek 1.613 1.638 -40,00  
Gümüş.Ons 21,44 21,47 0,31  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 0,01  
B. Petrol 109 109 -0,26  
Seans Raporu 10:22
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