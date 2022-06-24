***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 17:26
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, İsviçre'de kurulu Virtual.i Switzerland Ltd.'ye sermaye artırımı yoluyla 72.900 USD girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039164
BIST
10:222.519
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -35,34
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.539
En Düşük
2.483
10:2216,6773
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,2071
|Açılış
|: 16,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3900
|
16,8734
En Düşük
16,0773
10:2217,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1635
|Açılış
|: 17,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
17,8485
En Düşük
17,0117
10:22988,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,59
|Açılış
|: 988,52
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler10:22
|MAKIM
|17,11
|36.305.946
|% 9,96
|
|ATSYH
|49,00
|5.396.396
|% 8,89
|
|CRDFA
|2,59
|6.322.046
|% 7,02
|
|GESAN
|39,96
|50.864.464
|% 6,79
|
|KTSKR
|33,72
|40.433.257
|% 5,97
|
|KRSTL
|6,96
|1.557.495
|% -9,61
|
|BALAT
|11,95
|631.752
|% -8,08
|
|VKING
|5,70
|421.537
|% -6,56
|
|RAYSG
|12,39
|140.595
|% -4,62
|
|SERVE
|25,50
|255.000
|% -4,49
|
|THYAO
|49,96
|681.341.266
|% -0,58
|
|SISE
|21,36
|426.646.852
|% -1,84
|
|EREGL
|27,46
|218.233.841
|% -1,44
|
|ASELS
|23,92
|207.400.859
|% -2,61
|
|SAHOL
|20,24
|173.905.990
|% -1,84
|
|ODAS
|3,18
|109.906.672
|% -0,63
|
|YKBNK
|4,66
|146.770.621
|% -2,10
|
|SISE
|21,36
|426.646.852
|% -1,84
|
|MOBTL
|1,79
|32.582.968
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,56
|44.475.882
|% -1,54
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6386
|16,6773
|% -1,23
|
|Euro
|17,6025
|17,6637
|% -0,92
|
|Sterlin
|20,4967
|20,5995
|% -0,77
|
|Frank
|17,3915
|17,4963
|% -0,89
|
|Riyal
|4,4407
|4,4630
|% -1,01
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|12,45
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-161,00
|
|Tam
|6.558
|6.701
|-161,00
|
|Yarım
|3.219
|3.278
|-78,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.638
|-40,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,26
|