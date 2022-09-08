***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 14:50
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Kuartismed Medikal Araştırma Geliştirme Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 350.000 USD girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061409
BIST
17:383.527
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 89,95
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3818,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3818,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0908
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:381.004,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.004,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:38
|GARAN
|26,18
|2.873.120.019
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.400.956.453
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.971.511.121
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|58.768.423
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|42.018.389
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,54
|33.113.906
|% -6,90
|
|MTRKS
|35,72
|49.019.335
|% -6,35
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,00
|14.612.815.814
|% 5,61
|
|YKBNK
|9,17
|8.932.332.651
|% 7,76
|
|EREGL
|32,66
|8.030.669.887
|% 5,70
|
|THYAO
|73,55
|5.868.924.808
|% 0,75
|
|SISE
|26,28
|5.294.315.479
|% 1,47
|
|EKGYO
|5,09
|5.084.633.836
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,17
|8.932.332.651
|% 7,76
|
|AKBNK
|16,00
|14.612.815.814
|% 5,61
|
|ISCTR
|12,44
|3.971.511.121
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.792.309.078
|% 9,95
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2312
|18,2437
|% 0,11
|
|Euro
|18,3100
|18,3202
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,0534
|21,1590
|% 0,71
|
|Frank
|18,8969
|19,0107
|% 0,99
|
|Riyal
|4,8396
|4,8639
|% 0,08
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.835
|6,00
|
|Yarım
|3.293
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|2,61
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, OSMEN, ATATP, HURGZ, KRDMD, GRNYO, HALKB, DESA, ISCTR, GLBMD
-
17:53
KRDMD, ATATP, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
KRTEK, SUNTK, PETUN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 153 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem