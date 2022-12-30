***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Arsa Kapısı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 2022 yılı içerisinde 7.000.000 TL değerleme faaliyetleri sonucunda bulunan değerin üzerinde gayrinenkul alımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091558
BIST
17:585.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 29,89
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
17:5818,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:5820,0109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:581.094,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.094,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SANEL
|22,88
|10.097.777
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.701.161
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.234.677
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|104.052.985
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.981.322
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.255.909
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.550.828
|% -9,19
|
|ASELS
|62,10
|10.647.573.028
|% 5,61
|
|THYAO
|141,50
|6.451.918.175
|% -0,56
|
|TCELL
|38,06
|5.498.261.717
|% -0,37
|
|TUPRS
|529,50
|5.339.319.979
|% 4,54
|
|PETKM
|19,97
|4.762.465.439
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,78
|4.474.428.840
|% 1,86
|
|DOHOL
|10,61
|3.804.545.774
|% 4,64
|
|YKBNK
|11,84
|3.099.741.195
|% -1,33
|
|PETKM
|19,97
|4.762.465.439
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,85
|2.945.728.329
|% -0,54
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7053
|18,7242
|% 0,10
|
|Euro
|19,9592
|20,0109
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5311
|22,6441
|% 0,11
|
|Frank
|20,2046
|20,3264
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9651
|4,9900
|% 0,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.388
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.578
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,81
|