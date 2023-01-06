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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2023 19:42
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Asset Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 31.12.2022 tarihli pay fiyatı 1.001,833615 TL'dir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095639


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Yarım 3.683 3.763 54,00  
Çeyrek 1.847 1.881 27,00  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 0,60  
Gümüş Gr. 14,34 14,35 0,32  
B. Petrol 79,06 79,06 0,37  
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