***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 19:46
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 31.12.2022 tarihli pay fiyatı 5.214,992471 TL'dir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095659
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0520,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2437
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0081
En Düşük
19,6753
18:051.121,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 15,41
|Açılış
|: 1.121,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.125,70
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7498
|18,7627
|% -0,01
|
|Euro
|19,9498
|20,0081
|% 1,23
|
|Sterlin
|22,5288
|22,6418
|% 1,08
|
|Frank
|20,0776
|20,1986
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9654
|4,9903
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|33,62
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,41
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.605
|7.698
|110,00
|
|Yarım
|3.683
|3.763
|54,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.881
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,32
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
-
17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem