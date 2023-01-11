***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2023 17:59
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun iç tüzük ve ihraç belgesi değişiklik talebi SPK'nın 06.01.2023 tarih ve E-12233903-320.04-31382 sayılı yazısıyla onaylanmış olup değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
Değişiklikler 13.02.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu süre içerisinde katılma paylarını iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine kadar katılma paylarının fona iade taleplerinin tarafımıza iletilmesini gerekmektedir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100458
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0421
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.127,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,88
|Açılış
|: 1.127,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.127,48
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7772
|18,7799
|% 0,03
|
|Euro
|20,1933
|20,2044
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7047
|22,8186
|% -0,18
|
|Frank
|20,1188
|20,2400
|% -0,72
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% -0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-8,39
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.131
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.649
|7.716
|-19,00
|
|Yarım
|3.716
|3.774
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.887
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|-0,19
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|1,54
|