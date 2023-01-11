***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun iç tüzük ve ihraç belgesi değişiklik talebi SPK'nın 06.01.2023 tarih ve E-12233903-320.04-31382 sayılı yazısıyla onaylanmış olup değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.Değişiklikler 13.02.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu süre içerisinde katılma paylarını iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine kadar katılma paylarının fona iade taleplerinin tarafımıza iletilmesini gerekmektedir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100462BIST