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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2023 18:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun iç tüzük ve ihraç belgesi değişiklik talebi SPK'nın 06.01.2023 tarih ve E-12233903-320.04-31382 sayılı yazısıyla onaylanmış olup değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
Değişiklikler 13.02.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu süre içerisinde katılma paylarını iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine kadar katılma paylarının fona iade taleplerinin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100465


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Yarım 3.716 3.774 -10,00  
Çeyrek 1.858 1.887 -5,00  
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B. Petrol 81,64 81,64 1,54  
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