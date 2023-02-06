***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2023 15:35
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, V Mall İnşaat Yatırım A.Ş.‘ne sermaye artırımı yoluyla toplam 139.500.000 TL girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110029
BIST
15:274.759
En Yüksek
|Değişim
|: -4,77%
|| -238,16
|Açılış
|: 4.879
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|Önceki Kapanış
|: 4.998
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4.992
En Düşük
4.748
15:2718,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 19,1400
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|Önceki Kapanış
|: 19,1650
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18,8704
En Düşük
18,7937
15:2720,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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15:271.133,71
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
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1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:25
|OYAKC
|22,66
|266.624.125
|% 10,00
|
|BOBET
|13,76
|47.659.366
|% 9,99
|
|NIBAS
|14,31
|26.595.831
|% 9,99
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|BASCM
|4,44
|430.915
|% 9,63
|
|SDTTR
|90,90
|77.472.529
|% -10,00
|
|CANTE
|65,10
|73.010.969
|% -9,01
|
|BRKVY
|23,56
|4.955.574
|% -7,97
|
|HKTM
|53,25
|19.101.097
|% -7,95
|
|ERCB
|114,20
|36.107.147
|% -7,90
|
|ASTOR
|26,00
|325.866.782
|% -2,40
|
|AHGAZ
|80,60
|83.547.290
|% -4,84
|
|SDTTR
|90,90
|77.472.529
|% -10,00
|
|SOKE
|13,96
|76.685.145
|% -6,93
|
|ALFAS
|199,00
|54.525.292
|% -5,33
|
|ASTOR
|26,00
|325.866.782
|% -2,40
|
|SOKE
|13,96
|76.685.145
|% -6,93
|
|SEGYO
|2,04
|10.334.188
|% -4,23
|
|EUREN
|9,91
|26.434.903
|% -5,08
|
|PLTUR
|12,19
|29.752.625
|% -5,72
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8268
|18,8300
|% 0,05
|
|Euro
|20,2994
|20,3057
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6354
|22,7489
|% 0,11
|
|Frank
|20,2582
|20,3802
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,04
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,06
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,98
|
|Cumhuriyet
|7.731
|7.773
|-7,00
|
|Tam
|7.742
|7.793
|-68,00
|
|Yarım
|3.782
|3.813
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,59
|0,06
|
|B. Petrol
|80,45
|80,45
|0,51
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