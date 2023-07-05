***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz PGG-TRYAPYS00247-Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Matte Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu nun 30.06.2023 tarihli pay fiyatı 749,152067 TL 'dir. 30.06.2023 tarihli finansal tabloları yasal süresi içerisinde Kap'ta yatırımcıların bilgilerine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166045BIST