***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2023 20:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz PG6-TRYAPYS00403-Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu nun 30.06.2023 tarihli pay fiyatı 1.377,853846 TL 'dir. 30.06.2023 tarihli finansal tabloları yasal süresi içerisinde Kap'ta yatırımcıların bilgilerine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166053
BIST
'
18:056.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 102,86
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
18:0526,0786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1173
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
18:0528,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0418
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
18:051.609,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.609,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|223,30
|732.916.609
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.923.516
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|164.138.214
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|133.797.991
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.456.421
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|41.256.354
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.452,90
|734.639.308
|% -5,35
|
|INGRM
|540,10
|11.239.528
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,29
|931.740
|% -3,38
|
|VKING
|34,66
|14.737.986
|% -3,35
|
|THYAO
|216,50
|15.189.535.923
|% 4,04
|
|KOZAL
|27,08
|4.317.273.073
|% 0,00
|
|TCELL
|39,44
|4.273.190.596
|% 5,40
|
|ASELS
|59,50
|4.134.914.982
|% -0,08
|
|KCHOL
|109,20
|4.023.789.345
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,83
|2.349.546.948
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,26
|3.755.197.535
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,86
|601.461.474
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,25
|2.777.851.359
|% -0,97
|
|VKGYO
|3,16
|607.745.365
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0733
|26,0786
|% 0,45
|
|Euro
|28,3231
|28,3501
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,0483
|33,2141
|% 0,29
|
|Frank
|28,9235
|29,0977
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9323
|6,9670
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-6,52
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.188
|5.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,42
|19,43
|0,21
|
|B. Petrol
|76,53
|76,53
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem