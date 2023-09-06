***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2023 tarih ve E-12233903-320.05-41683 sayılı yazısıyla Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Akıllı Şehirler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucu sıfatıyla Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmesine izin verilmiştir. Devre ilişkin değişiklikler 18.09.2023 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak olup değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192219BIST