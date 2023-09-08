***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2023 09:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Mavikanatlar Teknoloji Mühendislik ve Yazılım A.Ş.'ne sermaye artırımı yoluyla 2.400.000 TL girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192955
BIST
'
18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
0
En Yüksek
0
18:0526,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0526
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0643
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.661,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.661,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TDGYO
|11,38
|79.327.301
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|MNDTR
|20,06
|51.807.418
|% 0,00
|
|TDGYO
|11,38
|79.327.301
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|MNDTR
|20,06
|51.807.418
|% 0,00
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 0,00
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 0,00
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8491
|26,8535
|% 0,19
|
|Euro
|28,7806
|28,7942
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,4317
|33,5993
|% 0,28
|
|Frank
|30,0467
|30,2277
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1371
|7,1729
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,70
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,63
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|11.026
|11.123
|14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.583
|7,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,18
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-0,39
|