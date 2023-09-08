***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2023 09:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon
- Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı yoluyla 250.000,00 TL,
- Innfinitive Yazılım Bilişim ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı yoluyla 73.078,20 TL,
- Pyua Dijital Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı yoluyla 500.000,00 TL,
- Taptoweb Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı yoluyla 250.000 TL girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192956
BIST