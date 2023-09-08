***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon- Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı yoluyla 250.000,00 TL,- Innfinitive Yazılım Bilişim ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı yoluyla 73.078,20 TL,- Pyua Dijital Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı yoluyla 500.000,00 TL,- Taptoweb Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı yoluyla 250.000 TL girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192956BIST