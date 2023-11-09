***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon,- Clean Services Teknik Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı yoluyla 250.000,00 TL,- Bilen Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı yoluyla 200.000 TL girişim sermayesi yatırımı yapmıştır.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216226BIST