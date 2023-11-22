***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon'dan 23.11.2023-24.11.2023 tarihleri arasında pay iadesi yapılmasına (geri alım) karar verilmiş olup, fon pay iadesinde kullanılacak birim pay fiyatı 4.293,287229-TL'dir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219323BIST