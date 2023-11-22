***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2023 13:45
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'dan 23.11.2023-24.11.2023 tarihleri arasında pay iadesi yapılmasına (geri alım) karar verilmiş olup, fon pay iadesinde kullanılacak birim pay fiyatı 4.293,287229-TL'dir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219323
BIST
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14:398.011
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -35,28
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.988
En Yüksek
8.060
14:3928,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0559
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8334
En Düşük
28,7116
14:3931,4258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0197
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4769
En Düşük
31,3446
14:391.855,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.855,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler14:37
|TARKM
|732,00
|664.621.316
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|60.540.139
|% 9,99
|
|SODSN
|116,80
|5.918.310
|% 9,98
|
|SANFM
|43,00
|59.660.538
|% 9,97
|
|ICBCT
|12,92
|51.424.658
|% 9,96
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|93.192.203
|% -9,97
|
|MANAS
|9,62
|124.051.415
|% -8,21
|
|BYDNR
|36,26
|218.794.532
|% -7,07
|
|THYAO
|263,00
|6.030.568.522
|% -2,05
|
|TUPRS
|155,00
|2.603.697.884
|% 0,32
|
|ASELS
|46,16
|2.156.178.233
|% -0,65
|
|MIATK
|45,84
|1.663.579.672
|% -3,29
|
|ASTOR
|117,20
|1.368.712.184
|% -0,26
|
|EKGYO
|7,61
|946.054.775
|% -0,13
|
|SKBNK
|7,76
|611.953.215
|% 3,05
|
|YKBNK
|17,21
|1.302.411.343
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,06
|371.497.436
|% -0,78
|
|ODAS
|11,96
|729.862.384
|% 0,84
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8235
|28,8334
|% 0,19
|
|Euro
|31,4151
|31,4258
|% -0,06
|
|Sterlin
|36,0096
|36,1901
|% 0,12
|
|Frank
|32,4803
|32,6760
|% 0,14
|
|Riyal
|7,6628
|7,7013
|% 0,16
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|940,02
|943,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.072,94
|1.078,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,49
|81,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,03
|2.002,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:37
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14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TOASO, KONTR
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14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 15 kaybederek (% -0.46 ) 7, 009
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14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, SMART, SANFM, MAALT, TARKM, SODSN, SNKRN, PKENT, TURGG
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14:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAPGM, SONME, EMNIS