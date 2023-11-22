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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2023 13:45
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon'dan 23.11.2023-24.11.2023 tarihleri arasında pay iadesi yapılmasına (geri alım) karar verilmiş olup, fon pay iadesinde kullanılacak birim pay fiyatı 4.293,287229-TL'dir.
  
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219323


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TARKM 732,00 664.621.316 % 9,99  
PKENT 258,25 60.540.139 % 9,99  
SODSN 116,80 5.918.310 % 9,98  
SANFM 43,00 59.660.538 % 9,97  
ICBCT 12,92 51.424.658 % 9,96  
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Frank 32,4803 32,6760 % 0,14  
Riyal 7,6628 7,7013 % 0,16  
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Gümüş ONS 23,87 23,90 % 0,66  
Platin 940,02 943,37 % 0,66  
Paladyum 1.072,94 1.078,12 % 0,66  
Brent Pet. 81,49 81,49 % 0,66  
Altın Ons 2.002,03 2.002,36 % 0,66  
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