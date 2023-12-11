***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Medila Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 10.12.2023 tarihli Fon Toplam Değer Raporu ekte yer almaktadır.10.12.2023 tarihi itibariyle fon birim fiyatı 2.012,139200 TL'dir.Ayrıca Fon'un 10.12.2023 tarihi itibariyle Referans Fiyatı 2.012,139200 TL'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224566BIST