***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon'un 14.12.2023 - 20.12.2023 tarihleri arasında yeni pay ihracı / pay iadesi yapabilmesine karar verilmiş olup, fon payı ihracında ve fon payı iadesinde kullanılacak birim pay fiyatı 2.056,402280-TL'dir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225210BIST